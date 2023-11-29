Жорстокий кулер: українець вилетів на старті фіналки турніру за 10 300 доларів

Андрія Держипільського спіткала невдача на вирішальній стадії статусного онлайн-турніру "мільйонерів". Однак, українець зумів поповнити банкрол на солідну суму.

Андрій Держипільський не оминув своєю увагою і гаманцем престижний щотижневий онлайн-турнір з бай-іном 10 300 доларів. Ба більше, українець став учасником фінального столу.

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За фіналкою, однак, Держипільський не протримався і 10 хвилин, нашого регуляра спіткав невідворотний кулер. Андрій виставився із кишеньковими валетами проти ручних королів і пішов відпочивати на восьмому місці. Приз для українця – 50 435 доларів.



Скрін роздачі за участі Держипільського / Фото Cardmates

А кривдником нашого спортсмена став майбутній чемпіон Володимир Мінько (284 669 доларів призових), який у хед-апі впорався із маститим Майклом Адамо (222 314 призових). Австралієць, до слова, був близькми до свого уже сьомого титулу в розбірках "мільйонерів".