Покерна допомога жертвам війни: стрімер виграв 15 тисяч доларів для українців

Відомий покерист і тренер Бенджамін "bencb789" Ролле висловив свою позицію стосовно війни в Україні. Австрієць зібрав кошти для допомоги українцям безпосередньо під час ігрової сесії.

Бен Ролле є одним із найменш публічних представників покерного ком’юніті, утім, не міг не відреагувати на загарбницьку війну в Україні.

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Розпочавши чергову сесію, яку транслював наживо, Ролле пообіцяв віддати половину профіту на допому Україні. Австрієць витратив на загрузку 85 тисяч доларів, а на фініші турнірних онлайн-баталій накопичив 113К. Відтак, майже 15 тисяч доларів Бен віддав на добрі справи.

До коштів від виграшу "bencb789" доплюсує надходження від донатів та платних підписок. Про загальну суму, яка трансформується у матеріальну допомогу українцям, Бен Ролле згодом відзвітується перед своїми фоловерами. Кошти для жертв війни австрієць збиратиме до кінця березня.