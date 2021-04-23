PokerMatch роздає 200 000 гривень у новій акції

Головний український покер-рум PokerMatch підготував для своїх гравців гарний подарунок до травневих свят. Акція "Китайські на майські" дозволить непогано підзаробити шанувальникам OFC та швидких Windfall-турнірів.

Отож з 26 квітня по 9 травня учасникам потрібно грати Windfall-турніри (спіни) з Китайського покеру (OFC) та заробляти очки в лідерборд! Старт акції дасть амбасадор PokerMatch Євген Качалов на спільному стрімі з Оленою Alohahaloha у Twitch 26 квітня о 20:00 за Києвом.

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А вже о 20:30 відкриється лідерборд. Тож в учасників буде шанс не лише заробити перші очки у свою скарбничку, але й поборотися за перемогу з найуспішнішим покеристом України. Більше того, у кожному такому турнірі гравцям все ще може випасти джекпот!

У залік акції йтимуть будь-які Windfall-турніри з OFC із бай-іном від 10 гривень. Що вищий бай-ін та зайняте підсумкове місце — то більше балів ви заробите.

15 найкращих спортсменів за підсумками лідерборду потраплять у призову зону, а переможець заробить 44 000 гривень! Також усі гравці матимуть шанс отримати додаткові призові!

Якщо удача вам посміхнеться і в спіні випаде множник x10 і вище, то незалежно від бай-іну та зайнятого місця в турнірі вас очікує Козирна карта з можливістю витягти додатковий приз до 100 000 гривень!

Про усі деталі акції "Китайські на майські" читайте на офіційному сайті PokerMatch.