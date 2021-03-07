На PokerMatch роздали понад 9 мільйонів гривень

Чемпіоном другого мегатурніру "Мега KO-2" став гравець 1bepx. Рум вже анонсував третю серію.

На PokerMatch стає по-справжньому спекотно! За два тижні успішно відбулися дві великі Події з гарантіями 5 мільйонів гривень та мільйонними подарунками для всіх учасників.

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Завершилася боротьба в другому супертурнірі "Мега KO". Івент викликав неймовірний ажіотаж та зібрав більше двох тисяч входів. Як результат — призовий фонд перевищив гарантію та склав 5,071,500 гривень. І це не враховуючи подарунків, їх роздали на суму понад 4 мільйонів гривень!

Битва в турнірі тривала більше десяти годин. У призову зону "помістилися" 300 гравців, а чемпіоном став Антон 1bepx із Чернігова, за що отримав 305,037 гривень призовими і ще 22,500 гривень за вибивання опонентів!

Нагадаємо, що перший "Мега КО" виграв гравець 1st.

Відзначимо вдалий виступ стрімерів — Влад Betman95 посів 13 місце, красуня Саша Alexred — 15 місце, а Степан Solianyk фінішував 25-м.

У турнірі товстосумів High Roller poker KO також було за що позмагатися. 112 спортсменів скинулися по 10 тисяч гривень, тому призовий фонд перевалив за мільйон гривень!

Переможцем престижної події став a_maseychuk. Він заробив в сумі 114 тисяч гривень (79 тисяч за чемпіонство + 35 тисяч за КО).

Вже 10 квітня на PokerMatch відбудеться третій івент "Мега KO" з рекордною гарантією 10,000,000 гривень і подарунками на суму не менше трьох мільйонів гривень! Реєстрацію на турнір уже відкрито, і потрапити в нього можна за 2,500 гривень або за допомогою спеціальних сателітів.