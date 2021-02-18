PokerMatch дає шанс заробити сотні тисяч гривень в протистоянні з найкращим покеристом України

Лише змагаючись з найкращими, можна удосконалюватися самому. Найбільший український рум PokerMatch дає таку можливість усім своїм гравцям.

Уже найближчої суботи, 20 лютого кожен клієнт PokerMatch має шанс зіграти із володарем браслету WSOP, найуспішнішим українським покеристом Євгеном Качаловим.

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З 14:00 і до 17:00 амбасадор PokerMatch гратиме турніри у форматі Windfall із бай-іном 100 гривень. Головна фішка таких змагань – можливість зірвати величезний джекпот. Його загальна сума на PokerMatch уже перевалила за 3 400 000 гривень! Тож, окрім можливості помірятися силами із Євгеном Качаловим, у кожного гравця буде шанс розбагатіти, буквально, за кілька хвилин!