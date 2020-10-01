Вперше за час пандемії коронавірусу у США провели дійсно великий покерний турнір.

Власне Venetian Poker Room у Лас-Вегасі прийняла цілу серію змагань, яка тривала упродовж майже всього вересня. Головною ж родзинкою став турнір Venetian DeepStack Showdown з бай-іном 400 доларів.

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Участь у ньому прийняли аж 1538 покеристів, зайвий раз продемонструвавши, що справжніх фанатів гри ніщо не здатне зупинити. Цей турнір став одним із наймасовіших у Сполучених Штатах за понад пів року.

Звісно, змагання проводять з дотриманням усіх санітарних норм та рекомендацій і переможець на фото одягнув маску не для краси. Крім того за столами встановлені звичні уже пластикові перегородки між гравцями, а самі столи, карти і усе приміщення періодично дезінфікують.

Повертаючись до турніру, то він тривав чотири дні і згадані 1538 учасників сформували солідний призовий фонд у понад 500 000 доларів! Найбільший шматок цього пирога дістався Калебу Херші. Переможець змагань отримав майже 75 тисяч доларів. Для Калеба це третя в перемога у живому покерному турнірі і рекордні призові в кар’єрі.