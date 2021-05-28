Покеристи зіграють в шахи проти чемпіона світу

Магнус Карлсен запустив благодійний челендж: треба обіграти його десятирічну версію. Чемпіон світу з шахів запрошує знаменитостей зіграти в шахи з його електронним додатком Play Magnus.

Там є різні рівні складності. Кожен відповідає силі гри норвежця в різні роки. Селебретіс зіграють з прототипом десятирічного Магнуса.

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Кожен запрошений гість сам вибирає благодійну організацію, куди Карлсен переведе 5 тисяч доларів. У разі перемоги, учасник отримає від чемпіона світу 50 тисяч баксів. Щоправда, наразі ніхто не протримався й 30 ходів проти десятирічного Магнуса.

Відомо, що невдовзі участь в челенджі візьме одна з найуспішніших покеристок в історії, телеведуча і письменниця Лів Борі. Англійка зізнається, що любить грати в шахи.

Щоправда, її рейтинг 1300 робить зі "Залізної Діви" великого аутсайдера в протистоянні з іменним додатком Магнуса Карлсена.

Відзначимо, що наприкінці року норвежець уже втретє захищатиме трон шахового короля. В Дубаї Магнус зіграє з росіянином Яном Непомнящим.