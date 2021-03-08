Покеристи розіграють 20 000 000 гривень у серії Sunny PONT на PokerMatch

Найбільший український покерний майданчик PokerMatch анонсував чергову гучну серію турнірів.

З 12 березня до 4 квітня у рамках Sunny PONT PokerMatch запропонує спортсменам 100 турнірів із Безлімітного Холдему, різних видів Омахи та Китайського покеру. Змагання відбуватимуться і в звичайному форматі, і з прогресивним нокаутом. Тож, буквально, кожен зможе знайти те, що йому до смаку.

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В чотирьох турнірах серії гарантії складуть 1 000 000 гривень, а в Main Event PKO із Холдему призовий фонд сягне мінімуму 1 500 000 гривень! Загальна ж сума призових усієї серії складе вражаючі 20 000 000 гривень! Водночас, бай-іни в турніри стартують від лише 25 гривень.

Щодня у програмі серії будуть 4 титульні турніри, названі так на честь квітів: тюльпани, троянди, мімози та орхідеї. Всі тріумфатори турнірів PKO та Main Events отримають іменні кубки чемпіонів, а на переможців інших турнірів чекають пам'ятні іменні медалі.

Крім того, під час серії відбуватиметься акція "Sunny PONT Турніроманія" з призовим фондом 250 000 гривень, в якій топ-40 покеристів поповнять свої рахунки додатковими призовими.

Детальний розклад усіх турнірів, та інші деталі серії Sunny PONT можна знайти на офіційному сайті PokerMatch.