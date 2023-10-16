Згорів на роботі: покеристи радять, як упоратись із професійною депресією і не кинути гру

16 жовтня 2023, 17:45
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Джерело:

Телеграм-канал Покерофф

Покерист Нік Ховард опитав 1000 гравців, щоб з’ясувати, що найбільше розчаровує представників цієї професії. А відтак запропонував і рішення цих проблем.

Якщо ви займаєтесь покером професійно, будьте готові не лише до серйозних інвестицій, але й перманентних психологічних навантажень, які нерідко призводять до справжньої емоційної кризи.

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Покерист Нік Ховард ґрунтовно підійшов до вивчення цього питання, опитавши 1000 колег по цеху. Американець вивів 5 причин, які найчастіше виводять гравців із рівноваги, а подекуди змушують зав’язати з улюбленим заняттям. Якщо і з вами таке траплялось, в нагоді стануть поради від професіоналів.

Емоційне вигорання від того, що гра стає надто скучною

  • Спробуйте інші різновиди покеру. Комбінуйте гру офлайн і онлайн, змінюйте локації для гри. Відволічіться на інші сфери діяльності.

Місяць за місяцем закінчується в мінус

  • Не забувайте, що даунстріки – це частина професії. Наберіться терпіння, грайте у свою гру і успіх прийде.


Нік Ховард / Фото PokerNews

Тривалий період професійного застою, що стосується рівня гри

  • Будьте наполегливим, багато працюйте над грою, вивчайте нові стратегії. Якщо не вдається, спробуте бодай на короткий період часу піти вниз по лімітах.

Прогалини у інших сферах через заняття покером

  • Складіть графік під кожну справу і намагайтесь раціонально використовувати час. Якщо потрібно, знизьте професійну інтенсивність, але майте на увазі, що часом доведеться жертвувати особистим заради успіхів у грі.

Погоня за статистикою, яку не можу досягти

  • Складіть карту своїх цілей та систему звітності. Створіть стабільну систему прийняття рішень у грі. Виділіть додатковий час для навчання, або ж найміть тренера. 
Автор: Петро Городиський