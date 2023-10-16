Згорів на роботі: покеристи радять, як упоратись із професійною депресією і не кинути гру
16 жовтня 2023, 17:45Читать новость на русском
Джерело:Телеграм-канал Покерофф
Покерист Нік Ховард опитав 1000 гравців, щоб з’ясувати, що найбільше розчаровує представників цієї професії. А відтак запропонував і рішення цих проблем.
Якщо ви займаєтесь покером професійно, будьте готові не лише до серйозних інвестицій, але й перманентних психологічних навантажень, які нерідко призводять до справжньої емоційної кризи.
До теми Пас – не помилка: цінні "героїчні" поради від зірки покеру
Покерист Нік Ховард ґрунтовно підійшов до вивчення цього питання, опитавши 1000 колег по цеху. Американець вивів 5 причин, які найчастіше виводять гравців із рівноваги, а подекуди змушують зав’язати з улюбленим заняттям. Якщо і з вами таке траплялось, в нагоді стануть поради від професіоналів.
Емоційне вигорання від того, що гра стає надто скучною
- Спробуйте інші різновиди покеру. Комбінуйте гру офлайн і онлайн, змінюйте локації для гри. Відволічіться на інші сфери діяльності.
Місяць за місяцем закінчується в мінус
- Не забувайте, що даунстріки – це частина професії. Наберіться терпіння, грайте у свою гру і успіх прийде.
Тривалий період професійного застою, що стосується рівня гри
- Будьте наполегливим, багато працюйте над грою, вивчайте нові стратегії. Якщо не вдається, спробуте бодай на короткий період часу піти вниз по лімітах.
Прогалини у інших сферах через заняття покером
- Складіть графік під кожну справу і намагайтесь раціонально використовувати час. Якщо потрібно, знизьте професійну інтенсивність, але майте на увазі, що часом доведеться жертвувати особистим заради успіхів у грі.
Погоня за статистикою, яку не можу досягти
- Складіть карту своїх цілей та систему звітності. Створіть стабільну систему прийняття рішень у грі. Виділіть додатковий час для навчання, або ж найміть тренера.