Покерист, який об'їздив увесь світ, щоб встановити рекорд: чим прославився Мирослав Кліс
Джерело:somuchpoker.com
Термін "Flag hunter" у покері означає гравця, який отримував призові у різних країнах світу. Рекордсменом у цьому показнику став польський покерист Мирослав Кліс.
У себе на батьківщині Мирослав Кліс – відомий гравець. Влітку він вирушив до Греції, де потрапив у призи турніру Main Event Summer Festival. Польський покерист отримав виплату 978 євро.
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Здається, нічого особливо, але Греція стала 49 країною у його списку, де Кліс виграв призові. Тепер він очолює рейтинг головних покерних "мисливців" за країнами. Заради такого рекорду Мирославу доводиться багато подорожувати. Довгий час у нього залишалося 47 країн і він настирливо прагнув оформити ITM у тій країні, де раніше не грав.
Влітку Мирослав відвідував Португалію та Грецію, однак повернувся ні з чим. Потім вирушив до В'єтнаму, де вдалося оформити ITM. Повертаючись, поляк вирішив знову навідатися до Греції. З другої спроби він потрапив у призи.
За 15 років своєї кар'єри Мирослав Кліс вигравав гроші у 49 різних країнах світу. Польський покерист відвідував серії по всьому світу – від США до Австралії. Є у його списку й успішний вояж до України, де він оформив ITM на турнірі в Одесі. За даними сайту Hendonmob, Кліс має понад 298 000 доларів призових у живих подіях.
Лідери рейтингу "Flag hunter":
- Мирослав Кліс (Польща) – 49 країн
- Кейсі Кастл (Словаччина) – 47 країн
- Ларс Юргенс (Німеччина) – 47 країн
- Корбін Уайт (США) – 38 країн
- Ендрю Літем (Шотландія) – 33 країни