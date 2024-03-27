Покерист буде місяць голодувати заради купи грошей: чергове божевільне парі

Шон Діб, який нещодавно озолотився на експерименті зі своїм тілом, вирішив поділитись частиною виграшу із іншим покеристом Робертом Куному. Останньому, щоб заробити, потрібно на 30 днів забути про споживання їжі.

Американські покеристи буквально з жиру бісяться. Шон Діб, який нещодавно позбувся зайвої ваги за солідну винагороду, змусить страждати свого колегу по цеху Роберта Куна.

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Останній, як бачимо на фото внизу, не відзначається стрункою статурою, а відтак вирішив схуднути та ще й грошенят заробити. Якщо виграє парі, отримає від Шона Діба 60 000 доларів. Натомість, Кун ризикує лише 3 000 баксів.



Шон Діб / Фото PokerNews

Про легкі гроші мова не йде, адже Куну доведеться узагалі не споживати їжі впродовж 30 днів. До раціону покериста увійде лише вода та кава, а також різноманітні добавки, які містять електроліти, солі та вітаміни.



Роберт Кун / Фото WPT

Усвідомлюючи, наскільки небезпечним є експеримент, Роберт регулярно перевірятиметься у лікаря. Якщо будуть тривожні сигнали, зійде із дистанції, визнавши поразку.