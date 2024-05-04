Скинулись по 50 000 євро – чемпіон забрав більше мільйона

Найуспішніший аргентинський покерист в історії Начо Барберо поповнив свій банкрол на солідну суму, а трофейний музей – престижним титулом. Йому не було рівних в турнірі суперхайролерів на EPT в Монте-Карло.

У Монте-Карло настала черга демонструвати свою майстерність важковаговикам. На етапі Європейського покерного туру відгримів турнір з бай-іном 50 000 євро.

Читайте також Без "піки" Україна не залишиться: Олексій Натоптаний виграв турнір EPT

Івент зібрав 61 вхід із вершків покерного цеху і лише 11 найдостойніших завершили виступ не з порожніми руками. ITM, зокрема, оформив іменитий ірландець Стів О’двайєр – 10 місце і 95 800 євро призових, а також відомий французький покерист Жан-Ноель Торель – 7 місце і 187 200 євро призових.



Чемпіон тутрніру Начо барберо. Фото EPT

Не зайвим у компанії призерів виявився й німець Оле Шеміон, який фінішував третім (497 400 євро), залишивши у хедз-апі південноамериканські розбірки. Аргентинець Начо Барберо у грі один-на-один упорався із аргентинцем Феліпе Бояновським і забрав головний приз – 1 079 290 євро і престижний "піковий" приз. Раннер-ап отримав 696 300 євро.