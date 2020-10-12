В Сочі фінішувала Головна подія "живої" серії Європейського покерного туру. Виснажливі 5-денні баталії надовго запам’ятає Віктор Ткаченко, який відібрався у Main Event, завдяки безкоштовному турніру в онлайні.

Покерист із Камчатки зекономив 2 500 доларів, яку сплатили більшість учасників турнірного поля із 637 входів. У підсумку, Ткаченко не лише потрапив у призи, але й зазіхнув на титул чемпіона EPT. Сателітчик зупинився в одному кроці від перемоги у турнірі.

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Уклавши у хедз-апі угоду із Русланом Богдановим, Віктор Ткаченко гарантував собі виплату 207 тисяч доларів. Утім, дуель за додаткові 11 К і трофей завершилась на користь суперника. Із фінансовим зиском Головну подію завершив і українець Дмитро Шубенок, єдиний із українців, який потрапив у ITM. Наш покерист фінішував на 32 позиції і отримав 6130 доларів.