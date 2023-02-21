Покерист із Чернігова виграв понад 58 000 євро на EPT у Парижі

Гравець збірної України зі спортивного покеру Олексій Натоптанний претендував на трофей турніру France Poker Series Main Event. За фінальним столом чернігівський спортсмен посів 6 місце.

Українські покеристи показали відмінні результати у Головній події France Poker Series, що проходила у межах EPT. У турнірі було зроблено понад 2 000 входів, завдяки чому призовий фонд склав 1 988 160 євро. До зони ITM пробилися 7 українських гравців.

Читайте також Найбільший банк в історії телевізійного покеру: Патрік Антоніус виграв майже 2 000 000 доларів

Одразу двоє представників збірної України могли опинитися за фінальним столом. Василь Забродський посів 8 місце, отримавши 34 610 євро. Олексій Натоптанний змагався у завершальний день івенту за фінальним столом.

У найважливіший момент успіх був на боці суперників. Українець розпочинав фінальний стіл із другим стеком, але програв декілька важливих роздач, фінішувавши на 6 місці. Олексій отримав 58 490 євро призових.

Виступом задоволений. Не вдалося виграти важливу монетку із валетами проти АК. Потім із коротким стеком програв АК в АQ. Продовжуватиму грати на EPT далі. Дякую нашій федерації за таку можливість, – прокоментував свій виступ Олексій Натоптанний.

Переможцем FPS Main Event став 23-річний француз Алан Гоасду. У турнір він відібрався через сателіт за 320 євро, а перемога принесла молодому чемпіону 287 830 євро.