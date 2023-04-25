Легендарність зашкалює: Філ Хельмут зніметься у новому фільмі з Джоном Траволтою

Відомий покерист Філ Хельмут вилетів у Міссісіпі на зйомки другої частини фільму про пограбування "Кешаут". Швидше за все "Poker Brat" візьме участь в одній зі сцен, яка пройде у стінах місцевого казино.

Філ Хельмут завжди любив увагу до своєї персони. Чого тільки варта його поява у Головних подіях Світової серії покеру. Щороку найтитулованіший гравець WSOP готує "особливий наряд" на Main Event.

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Деякі його образи дійсно були вдалими. Можливо, саме через це покериста запросили знятися у справжньому кіно. На знімальному майданчику Філ Хельмут даремно часу не гаяв. У його твіттері вже повно кадрів із бекстейджу.

Сцена з Філом Хельмутом у фільмі "Кешаут" відбуватиметься у казино Scarlet Pearl Resort, що знаходиться на узбережжі Мексиканської затоки.