Потрапив аж у 2 номінації: чи отримав телесеріал "Poker face" нагороду на "Золотому глобусі"

У 2023 році дебютував 10-ти-серійний перший сезон кримінальної драми, у якому Наташа Лайонн грає колишню гравчиню у покер. Він вже отримав визнання як серед глядачів, так і серед кінокритиків.

Покер – це не тільки гра, але й мистецтво, яке привернуло увагу глядачів на минулому тижні, коли телеканал Peacock отримав номінацію на "Золотий глобус" за серіал "Poker Face", а також була номінована Наташа Лайонн у головній ролі, як найкраща акторка в телесеріалі (мюзикл чи комедія).

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Сюжет та відгуки критиків

У першому сезоні цієї кримінальної драми, яка складається з 10 епізодів і вийшла у 2023 році, Лайонн грає колишню покеристку, яка використовує свої навички читання людей, щоб знайти підозрюваних у вбивстві своєї подруги.

Незважаючи на те, що вона не здобула перемогу, номінація була визнанням того, що серіал отримав багато позитивних відгуків. "Poker Face" має рейтинг 98% серед критиків на Rotten Tomatoes і 81% серед глядачів.

Розкриває злочини та грає у покер

Дія серіалу відбувається в Лафліні, штат Невада, де Лайонн грає офіціантку казино на ім'я Чарлі, яку вигнали з покерних ігор в районі. Коли смерть її друга неправильно класифікують як самогубство, вона вирішує допомогти розкрити справу, використовуючи свої унікальні навички, щоб визначити, хто бреше.

Серіал був створений Раяном Джонсоном, режисером "Ножі наголо" та "Зоряні війни: останні джедаї" і є трохи ностальгічним для любителів класичних детективних шоу. У ньому також знялися оскароносний актор Ендрієн Броуді, а також Бенджамін Бретт, Саймон Гельберг, Рон Перлман, Джозеф Гордон-Левітт, Хлоя Севіньї, Тім Блейк Нельсон і Еллен Баркін.

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Ностальгія за детективами

Чарлі йде по стопах класичних розслідувачів, як лейтенант Коломбо, якого грав Пітер Фолк, або Філіп Марлоу, якого грали Елліот Гулд або Гамфрі Богарт. Як і вони, вона має неохайну енергію і прагнення все виправити.

– пише Wall Street Journal.

Глядачі можуть впізнати Лайонн за фільмами і серіалами, як "Американський пиріг", "Нетрі Беверлі-Гіллз", "Помаранчевий - хіт сезону" та "Російська лялька". Невідомо, чи є Лайонн справжньою покеристкою, але шоу сподобалося глядачам. Peacock вже оголосив, що Poker Face повернеться на другий сезон.