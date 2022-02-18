Покер бере курс на Дакар: столиця Сенегалу прийме етап WSOP Circuit

Організатори престижних серій не часто тішать своїми візитами покеристів із Африки. Після дворічної паузи велика гра повертається на "Чорний континент" із "кільцевим" етапом Світової серії покеру.

Для столиці Сенегалу це буде покерний дебют на серіях такого статусу. До цього етапи WPT і WSOP довіряли марокканському Марракешу та найбільшому місту ПАР Йоганнесбургу.

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Боротьбу за персні Світової серії у Дакарі покеристи розпочнуть 13-го травня цього року. Фестиваль триватиме 10 днів і вмістить у себе 9 турнірів із демократичними бай-інами. Найдешевший турнір обійдеться лише у 340 доларів, найдорожчий – івент хайролерів – у 3 400 доларів. Головний акцент організатори роблять на турніри із Безлімітного Холдему, в одній із подій стеками поміряються майстри Омахи.



Південноафриканець Реймонд Рам / фото PokerNews

Зважаючи на зняття багатьох карантинних обмежень, у покерному Дакарі чекають в гості чимало регулярів із Європи. Місцеві гравці, з огляду на багаті покерні традиції, також не перебуватимуть у затінку. Скажімо, найбільш успішний покерист із Африки Реймонд Рам брав свого часу бронзу у Головній події WSOP і виграв за кар’єру більше 3,5 мільйонів доларів призових.