Погубив кар’єру через жадібність: покериста упіймали на шахрайстві під час турніру

Бразильський регуляр Рафаель Каяффа спробував скористатись помилкою організаторів, отримавши два стартові стеки, замість одного. Але чітера вчасно викрили.

Володар браслету WSOP Online Рафаель Каяффа може отримати пожиттєву дискваліфікацію через власну корисливість. Покериста упіймали на нечесній грі в одному із турнірів Бразильської серії покеру.

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Скандальну ситуацію, слід наголосити, спровокували організатори івенту Mystery KO за 1 500 доларів. Рафаель Каяффа, як і ще кільки учасників, під час пізньої реєстрації отримав одразу два стеки фішок – один від турнірного менеджера, інший – від дилера безпосередньо за столом. Бразилець із "бонусом" розлучатись не збирався і заховав нелегітимний стек.



Рафаель Каяффа / Фото Mundopoker

Коли від першої "кулі" у Каяффи залишалось лише 10% фішок, Рафаель непомітно, але не для всіх, ввів у гру резерви. Шахрая, утім, викрив співвітчизник Карлос Сільва, який добре рахує не лише свої фішки. Свій виступ на серії BSOP Millions Рафаель Каяффа очікувано завершив. Однак покеристу може загрожувати і більш серйозне покарання.