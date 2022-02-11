Поборов рак і віддає усі гроші від покеру на благодійність: феномен Біла Кляйна

Американець Біл Кляйн, без жодних перебільшень, є головним філантропом із покерного ком’юніті. Колишній бізнесмен не отримує жодного профіту від улюбленої гри, хоча й непогано плюсує в дорогих покерних турнірах.

В 2003 році Білу Кляйну поставили страшний діагноз – рак горла, але американець не просто переміг хворобу, в свої 74 роки бадьоро крокує життям.

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19 років тому власник концерну заводів із виробництва цементу продав успішний бізнес і перемкнувся на порятунок свого життя. Виснажливі курси хімічної та променевої терапій не минули намарно – хворобу Біл Кляйн поборов, хоча й відчуває наслідки лікування до тепер. Американець змушений дотримуватись рідкої дієти, надто сильно постраждали слинні залози.



Біл Кляйн / фото PokerGO

Це, утім, не заважає поважному дідусю приділяти належну увагу улюбленим заняттям. Біл Кляйн активно грає в гольф, захоплюється блекджеком, а головним хобі американця залишається покер. Адже саме гра за овальними столами дозволяє Кляйну реалізовувати свою благодійну місію. Усі свої призові філантроп віддає на добрі справи, якщо ж не потрапляє у гроші, виписує чек за ціною бай-іну в турнір.

За даними Hendonmob, Біл Кляйн самими лише призовими пожертвував уже майже 6 мільйонів доларів, у скільки обійшлись американцю усі невдалі турніри, залишається лише здогадуватись. Ще більше інтригує інформація щодо глибини банкролу Кляйна, але його суперники переконані, що грошей вистачить ще на кілька життів.



Біл Кляйн / фото PokerGO

Якось в одному із епізодів Poker After Dark покерні селебретіс підняли цю тему. Антоніо Есфандіарі запропонували вибрати – банківський рахунок Біла Кляйна, чи статки Даніеля Негреану, помножені на 25. "Чарівник" зробив ставку на поважного благодійника. Попри все, Біл Кляйн залишається справжнім еталоном скромності і порядності.

Американця не побачиш у люксових ділових костюмах, чи розкішних брендових речах. Худорлявий вусань надає перевагу непретензійним сорочкам і курткам, а довершує образ бейсболкою. Та найголовніше, за покерним столом і поза ним Біл Кляйн є справжнім джентльменом, що у колег по цеху викликає колосальну повагу.