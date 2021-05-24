Півстоліття у покері: обірвалось життя одного із патріархів гри

Томмі Хафнагл був одним із представників нової плеяди, які в 70-х роках минулого століття доклались до становлення покеру. Його вважали однією із зірок гри тих років. Компліментами на адресу Хафнагла ніколи не скупився легендарний Дойл Брансон, який із великим смутком сприйняв новину про смерть колеги по цеху.

Хафнагл приїхав завойовувати Лас-Вегас майже 50 років тому, після служби у В’єтнамі. Справи стрімко пішли в гору – Томмі набив непоганий банкрол і здобув повагу серед місцевих авторитетів. Завдяки своєму яскравому і агресивному стилю, Хафнагл отримав прізвисько "Швидкий Едді", на честь героя фільму "Більярдист".

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В 1976 році Томмі Хафнагл був близьким до того, аби зіпсувати подальшу кар’єру Дойла Брансона. В Головній події WSOP "Швидкий Едді" зупинився за 2 кроки від титулу, поступившись Джессі Альто і майбутній легенді гри. Це був перший знаковий трофей для Брансона, який заклав фундамент його подальшому успіху.



Томмі Хафнагл (справа) у 1970-х роках / pokernews

Хафнагл згодом свій браслет також здобув, але уже через 22 роки. Американець тріумфував на WSOP у турнірі із 7-карточного Стаду і виграв рекордні призові у кар’єрі – 139 305 доларів. Загалом у офлайн-турнірах Томмі накопичив понад 866 тисяч доларів призовими. Хафнагл продовжував виступати до поважного віку – до 72 років. У лютому цього року американець пережив серцевий напад, але "переграти" наслідки удару не зумів.