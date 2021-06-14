Під акомпанемент Євро: на PokerMatch визначились три чемпіони покерно-футбольної серії

На українській покерній онлайн-платформі набирає обертів серія Euro PONT, яка супроводжує Чемпіонату Європи з футболу. В обох турнірах позаду 3 ігрові дні, а у покерних баталіях вже розіграли майже 1,5 мільйони гривень.

Наразі найбільш масовим в рамках Euro PONT став дебютний турнір серії. Івент Grand Opening 500k Turbo PKO зібрав 1058 входів, а призовий фонд здолав позначку в 600 тисяч гривень. У підсумку, чемпіонові, гравцю із ніком "easysteal", дісталось 55 995 гривень, ще 29 055 гривень переможець отримав за вибивання опонентів.

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У суботу баталії серії продовжились в турнірі Fan Cup 400k Turbo PKO. З-поміж сотень учасників боротьбу за трофей вела і стрімерка PokerMatch Іванна "ivannessaa" Соя, якій не вистачило дещиці до перемоги. Іванна посіла третє місце, заробивши більше 20 тисяч гривень. А найкращий гравець турніру – "colossus" – поклав до кишені 46 830 грн (+4 162 КО).

Масну крапку у перший тиждень Euro PONT покеристи поставили в турнірі Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO, який відбувався під акомпанемент першого поєдинку збірної України на Євро. Наші хлопці, попри поразку, не розчарували, цікаву боротьбу продемонстрували і гравці за віртуальними покерними столами. Вікторію у турнірі оформив регуляр "platon_ukr". Винагорода для чемпіона – 37 241 грн (+17 266 КО).

Впродовж другого тижня покерно-футбольної серії відбудеться ще 7 турнірів, загальний призовий фонд яких складе майже 3 мільйони гривень. Одразу в 4 івентах розіграють щонайменше півмільйона гривень, а у четвер, за традицією, будемо підтримувати нашу збірну на Євро в супроводі другого турніру Оle-Оle-Оle Ukraine. Більш детальна інформація – на офіційному сайті PokerMatch.