Перепалка на мільйон: покеристи готові влаштувати хедз-ап поєдинок за 1 000 000 доларів

Звичайна суперечка у соцмережах може призвести до чергової цікавої покерної дуелі. Даг Полк і Майк Матусов домовилися влаштувати дорогий хедз-ап із бай-іном 500 000 доларів.

Історія почалася з того, що Майк Матусов виявив бажання відкрити покерну школу та навчати молодих гравців. Даг Полк жартівливо "підколов" свого старшого колегу в соцмережах, на що Матусов агресивно відповів: "Якщо ти такий розумний, то давай зіграймо за будь-які гроші".

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Полк не розгубився і запропонував влаштувати кеш-гру з блайндами 1 000/2 000 доларів. "Із задоволенням проведу цей хедз-ап у клубі The Lodge", – написав Даг. Далі Матусов наполіг на тому, щоб гра проводилася без трансляції та відкритих карт. "Стривай, ти щойно збирався відкривати покерну школу, а тепер боїшся свої карти світити? Покажи клас на стримі, клієнти одразу підуть до тебе", – продовжив знущатися Полк.

Матусов не підбирав слів у відповідь, але наполягав провести закритий хедз-ап. Полк погодився на умови. Гратимуть вони у лімітні та змішані ігри, кожен сплативши бай-ін у розмірі 500 000 доларів.

Покерне ком'юніті сумнівається, що Матусов піде до кінця, але водночас вважає саме його фаворитом можливої дуелі через більший досвід у лімітних іграх. "Даге, ти ж у курсі, що в лімітних іграх олл-ін поставити не можна?", – пожартував Джош Ар'є. Якщо ж Майк відмовиться від хедз-апу, Полк може обрати з двох претендентів, які також не проти зігнати з Полком. Зацікавленість хедз-апу з ним виявили Шон Діб і Деніел Кейтс.