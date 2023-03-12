Переможець Мейна та новий рекордсмен: підсумки найдорожчої покерної серії у світі Triton Poker

Серія Triton Poker у в'єтнамському Хайоні наближається до свого логічного завершення. Найцікавіші турніри зіграно, залишилося дізнатися ім'я переможця Головної події щодо Шортдека.

Найтривалішим турніром серії стала Головна подія з Холдему, де встановлено рекорд. Бай-ін 100 000 доларів заплатили 135 учасників, згенерувавши рекордний призовий фонд – 13 500 000 доларів.

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Чемпіоном Мейна став британський мільярдер Талаль Шакерчі. Він не вважає себе професіоналом, але це не заважає Шакерчі вигравати конкуренцію у найсильніших хайролерів світу.

Покер – це моє хобі. Я досить багато часу проводжу за столами, але я не професіонал. Я просто отримую від гри задоволення, не треба називати мене профі, – обурено висловився Талаль Шакерчі після перемоги.

Хай там як, а британець все одно залишається винятковим гравцем у покер. Перемога у Мейні принесла йому неймовірні 3 250 000 доларів. До речі, це особистий рекорд Шакерчі у покерній кар'єрі.

Відтепер Джейсон Кун – найтитулованіший гравець в історії Triton Poker. Американський професіонал виграв турбо-турнір із бай-іном 50 000 доларів, оформивши вже 5 чемпіонство на серіях Triton. Перед цим турніром Кун розважався у Головній події, "проспоривши" дилеру 25 000 доларів.

Джейсон Кун / triton-series.com

Тепер на гравців чекають завершальні турніри фестивалю з Шортдек. Уся увага буде прикута також до Головної події, розв'язку якої покажуть у прямому етері.