Від браслета WSOPE до титулу WPT Prime: найгучніші перемоги українських покеристів у 2022 році

Цьогоріч українські покеристи, попри всі труднощі, продовжували успішно виступати на міжнародних серіях та престижних турнірах. Гравці виконували важливу місію, розповідаючи світовій спільноті правду про події в Україні.

У 2022 році перемоги українців на міжнародній арені були удвічі важливішими. Завдяки нашим покеристам Україна отримала нові браслети Світової серії, золотий перстень WSOP Circuit, а також титул WPT Prime.

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Крім цього, 2022 рік запам'ятається поверненням на покерний "Олімп" легендарних гравців Олексія Ковальчука та Ігоря Ярошевського. Які ще знакові події та великі перемоги стались у році, що минає – розповідаємо у матеріалі.

Нові трофеї українського покеру

У 2022 році українська покерна скарбничка трофеїв поповнилася новими "прикрасами". Браслет Світової серії покеру завоювали Роман Веренько та Андрій Любовецький. Обоє відзначилися на європейському етапі WSOPE у чеському місті Розвадов.

Роман Веренько / Фото kings-resort.com

Роман Веренько відзначився тріумфом у турнірі з пот-лімітної Омахи, де українець переміг поле з 223 входів, забравши з трофеєм головний приз – 247 288 євро. Покерист з Одеси оформив бест-кеш та назавжди вписав своє ім'я в історію чемпіонів WSOP Europe.

Водночас Андрій Любовецький зумів вибороти золотий браслет WSOPE вже другий рік поспіль. І хоча перемога принесла йому скромніші 45 000 євро, важливою є цінність самого трофею. Річ у тім, що в Україні довгий час був лише один гравець з двома браслетами Світової серії покеру – Олексій Ковальчук. За неймовірним збігом обставин, в останньому турнірі серії у Розвадові з Безлімітного Холдему Любовецький зустрівся у хедз-апі саме з Ковальчуком.

Написати нову історію українського покеру своєму земляку він не дозволив. Тож тепер в Україні двоє гравців з двома браслетами WSOP – Андрій Любовецький та Олексій Ковальчук.

Андрій Любовецький / Фото wsop.com

Також киянин найкраще серед українців виступив на Світовій серії покеру, що відбувалася влітку у Лас-Вегасі. Там Любовецький оформив 4 ITM на загальну суму призових понад 100 000 доларів, двічі зупинившись на передфінальній стадії.

Золотий перстень Рената Богданова

Ренат Богданов / Фото kings-resort.com

Важливу перемогу для України у 2022 році здобув ще один відомий покерист Ренат Богданов. У його списку трофеїв уже є браслет WSOPE, а тепер досвідчений гравець поповнив колекцію перснем WSOP Circuit.

Він також тріумфував у Розвадові. Турнір із Безлімітного Холдему Monsterstack зібрав рекордну у своїй історії кількість входів – 1 687. Українець переміг усіх. Крім престижного чемпіонського персня, Ренат Богданов заробив кругленьку суму призових 132 500 євро.

Титул WPT Prime для України

Олексій Коєв / Фото worldpokertour.com

У 2022 році Україна отримала абсолютно новий трофей: переможцем WPT Prime у Мадриді став український гравець Олексій Коєв. Він підкорив Головну подію, отримавши рекордні призові у своїй кар'єрі – 87 000 євро.

WPT Prime – це новий формат популярної серії World Poker Tour. Дебютний турнір із бай-іном 1 100 євро об'єднав за столами 621 учасника. Олексій Коєв назавжди увійде в історію цієї події як перший чемпіон.

Повернення легенд за покерний стіл

Олексій Ковальчук / Фото kings-resort.com

Цьогоріч на вершині покерного Олімпу знову засяяли імена легендарних українських покеристів Олексія Ковальчука та Ігоря Ярошевського. Ковальчук несподівано з'явився на Світовій серії покеру у Розвадові, де мінімум двічі міг вигравати браслет WSOPE. Хедз-ап Андрію Любовецькому та німцю Томеру Підуну він програв, але показав неймовірну стабільність впродовж усієї серії, оформивши 7 ITM на загальну суму призових понад 110 000 євро.

Ігор Ярошевський / Фото PokerNews

Інший легендарний український гравець Ігор Ярошевський відвідав EPT у Барселоні. Українець почав штурмувати серію буквально з перших днів, пробившись у хедз-ап турніру Mystery Bounty з бай-іном 10 200 євро, де виступали такі зірки світового покеру як Стівен Чідвік, Ерік Сайдел, Тімоті Адамс, Бруно Волкман, Майк Вотсон, Андраш Немет та інші.

На жаль, трофейну "Піку" українець не виграв, але 2 місце принесло йому суму 73 610 євро. Загалом у Барселоні Ігор Ярошевський провів 2 тижні, за які на Європейському покерному турі виграв понад 135 000 євро.

"Тигри" українського онлайн-покеру

Андрій Новак / Фото cardmates.net

Серйозних результатів цього року в онлайні домігся український регуляр Андрій Новак. Покерному ком'юніті він відомий під ніком "STiger". Як і тигр, за покерними столами Новак дуже рішучий та сміливий. Тільки на хайролерській серії Super Millions українець 4 рази грав за фінальним столом.

Найбільш прибутковим став турнір Main Event Super Millions Week у травні. Тоді українець програв хедз-ап, але отримав рекордні 909 577 доларів. "STiger" продовжував полювати за чемпіонським званням на Super Millions. Ще двічі він зупинявся на 3 місці, а у сумі за фінальними столами цієї серії зібрав понад 1 300 000 доларів.

Олексій Меженков / Фото PokerNews

Міг здобути для України браслет Світової серії покеру в онлайні українець Олексій Меженков. Його історія цікава ще й тим, що у 2014 році через російське вторгнення він покинув рідну домівку у Донецьку та почав будувати нове життя. Саме покер став для Олексія тією втіхою, яка за кілька років із хобі перетворилася у реальний спосіб заробітку.

На WSOP Online у турнірі з Short Deck із бай-іном 5 000 доларів український гравець посів 2 місце, заробивши 124 850 доларів. Цей результат був найкращим серед усіх українських покеристів на браслетній серії WSOP в онлайні цього року.

2022-й однозначно увійде в історію українського покеру, як рік великих здобутків. Та на цьому, сподіваємось, наші покеристи не зупиняться і у 2023 році будуть підкорювати нові вершини і трофеї.