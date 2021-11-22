Париж, зустрічай: Світова серія покеру переїжджає з Лас-Вегаса

Протягом 17 років казино Rio у Лас-Вегасі привітно зустрічало учасників Світової серії покеру. Відтепер WSOP проводитимуть у Парижі.

Організатори WSOP офіційно підтвердили, що з 2022 року Світова серія покеру відбуватиметься у двох казино Парижа – Bally's та Paris. Чутки про те, що серія переїде із Rio, ходили давно. Багато гравців висловлювали невдоволення поточним місцем проведення турніру.

Цікаво Міжнародний кубок на PokerMatch: понад 28 мільйонів гривень призових та путівки до Праги

Влітку цього року організатори більярдної серії VNEA, яка багато років відбувалася у Bally's, написали в соцмережах, що контракт із ними був раптово розірваний, оскільки з 2022 року в казино планують проводити покерну серію. Керівники WSOP спочатку не коментували цю новину, але в момент проведення недавнього турніру Main Event в інстаграмі з'явився пост, де організатори Світової серії оголосили про переїзд.

Також представники WSOP повідомили, що серія знову відбуватиметься у літній період. Наступний турнір планують провести у Парижі з 31 травня до 17 липня 2022 року. Повний розклад усіх турнірів опублікують у січні.

Останні 17 років Світова серія року проводилася у Rio, переїхавши туди у 2005 році після придбання бренду Caesars Entertainment. До цього турніри приймав Binion's Horseshoe у центрі Лас-Вегаса, де й було засновано WSOP.

.

.