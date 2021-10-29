Остап Бендер відпочиває: шахраї обібрали казино на 1,1 мільйона доларів

Винахідливі парубки із Нью-Йорка вигадали ефективний спосіб, як винести гроші із казино, не сідаючи за ігрові столи. Задля реалізації плану шахраї підробили чеки і розвели на гроші 5 гральних закладів.

Жертвами банди стали 5 казино в Атлантик-Сіті, які недорахувались 1 100 000 доларів.

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Про тонкощі плану і його реалізацію правоохоронці дізнались від одного із представників угруповання, якого вдалось упіймати. Четверо його спільників досі перебувають на волі. Схема, як виявилось, була доволі простою, але вишуканою.

Шахраї розійшлись по 5 казино, озброївшись підробленими і справжніми чеками. Касиру пред’являли обидва екземпляри, а той часто приймав за чисту монету і несправжній чек. Коштовні папірці злочинці спочатку обмінювали на ігрові фішки, аби заплутати слідство. Згодом, уже під виглядом удачливих гравців обмінювали інвентар на готівку.



Одна із жертв шахраїв Ocean Casino Resort / фото cl.linkedin

Злочини у гральній сфері, що логічно, трапляються частенько. Але мисливці за наживою не завжди вдаються до вишуканих афер. Нещодавно троє озброєних чоловіків вдерлись до одного із помешкань на Алясці і брутально пограбували учасників хоум-покеру.