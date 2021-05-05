Організатори WSOP розповіли, скільки заробляють їхні дилери

30 вересня цього року найпрестижніший покерний фестиваль повертається у велику гру. Після річної перерви, Світова серія покеру знову відбудеться в офлайні. Крім десятків тисяч покеристів, до Лас-Вегасу вирушать сотні фахівців дилерського ремесла.

Неймовірно, але факт – для проведення настільки масштабної події залучають близько 1200 дилерів. Адже покерний фестиваль триває майже два місяці і вміщає у себе близько 90 турнірів. Вражає і кількість учасників Світової серії. Скажімо, у Головній події 2019 року за титул чемпіона світу змагалось 8569 покеристів. А один із найдешевших івентів – за 500 доларів – зібрав ціле місто – 28 371 гравців. Відтак, карти за десятками овальних столів роздають практично нон-стоп.

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Оплата праці дилера найпрестижнішої покерної серії, на перший погляд, доволі скромна – лише 9 доларів за годину. Але це без врахування приємного бонусу – частки від призового фонду конкретного турніру. Непогані заробітки, вочевидь, вимагають відповідної кваліфікації дилера. Тож в організаторів є чимало вимог до потенційних працівників. Ось лише кілька ключових:

Мінімум 3 роки дилерської практики в ліцензованому покерному закладі.

Максимальна універсальність. Уміння вести гру в багатьох різновидах покеру – Холдемі, Омасі, різноманітних Дро-дисциплінах, і.т.д.

Високий рівень розмовної англійської мови і математичних навиків.

Охайний зовнішній вигляд і уміння дотримуватись правил особистої гігієни.



Дилери на WSOP / reviewjournal.com

Важливо також відповідати і стандартним критеріям – комунікабельність, неконфліктність, уміння працювати у великому колективі. Ну і звісно, не завадить заручитись витривалістю, адже впродовж двох місяців на дилерів чекає 6-денний робочий тиждень. Ретельний відбір організатори WSOP розпочнуть за кілька місяців до старту серії. Розгляд заявок і співбесіди стартують вже у червні.