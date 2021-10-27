Онукам на подарунки: 74-річна пенсіонерка виграла в покер 50 тисяч доларів

Роузі Полс ще в 2007 році вписала своє ім'я в історію покеру, ставши першою жінкою, яка виграла щорічний турнір у США Deadwood Shootout. Історія майже повторилася через 15 років.

Пенсіонерка з Торрінгтона Роузі Полс продовжує встановлювати рекорди штату Вайомінг. У віці 74 років вона виграла в покерному турнірі 50 849 доларів.

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Щоб стати учасницею серії Minnesota State Poker Tour, Роузі Полс подолала непростий шлях. З рідного Торрінгтона до Дедвуда (штат Південна Дакота) відстань складає понад 800 кілометрів.

Після виснажливої ​​дороги бабуся практично відразу зареєструвалася в турнірі Main Event з бай-іном 1 110 доларів. Досвідчена покеристка швидко вирвалася в лідери, постійно нарощуючи свій стек. Загалом у турнірі було зроблено 387 входів, а призовий фонд склав 373 000 доларів.

Міс Полс чудово змагалася за покерним столом. Вона не тільки відібралася у 2 день турніру, Роузі впевнено пробилася за фінальний стіл в якості чип-лідера. До хедза-апу їй вдавалося зберігати перевагу, але в найбільш вирішальний момент удача відвернулася. Роузі Полс посіла 2 місце та виграла рекордні у своєму житті 50 849 доларів.