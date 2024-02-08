Українець виграв турнір за 525 доларів – позаду залишилася тисяча суперників

Українські покеристи не втомлюються демонструвати високі результати в онлайн-турнірах. Цього разу відзначився наш земляк з ніком Only_Luck.

Турнір Bounty Hunters HR (6-max) з вхідним квитком вартістю 525 доларів зібрав аж 1081 вхід, а призовий фонд сягнув 540 тисяч доларів. Така кількість суперників не завадила підійнятися на верхівку підсумкової таблиці Only_Luck. Українець заробив загалом понад 50 тисяч доларів – 25 941 призових і 26 379 за вибивання з турніру інших гравців.

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Вкотре довів свій високий клас і зірковий українець Андрій Держипільський. Лише 29 гравців відважилися заплатити чималий бай-ін 5 250 доларів за участь у турнірі Bounty Hunters Super HR. У цій елітній компанії Держипільський зумів фінішувати на третій сходинці, як нагорода – 21 тисяча доларів.

Що відомо про Андрія Держипільського Андрій Держипільський – один з найуспішніших українських онлайн-гравців сучасності. У 2021 році йому вдалося виграти дебютний браслет WSOP Online та заробити понад 150 тисяч доларів. Нещодавно Андрій фінішував другим у престижному мільйоннику, що принесло йому 264 тисячі баксів.

Як підійнятися з 5 доларів до 100 тисяч

Британський гравець Джей Патель сенсаційно виграв 2024 London Poker Festival Main Event, що принесло йому 100 тисяч доларів. Донедавна Патель без особливого успіху грав турніри за 5 доларів, але зробити помітний стрибок дозволили заняття із покерним тренером.