"Грав ризиковано": українець розповів, як зумів стати чемпіоном турніру EPT

У Монте-Карло завершився другий в сезоні етап Європейського покерного туру (EPT). З непоганими результатами покидають Монако і гравці збірної України.

В основних турнірах серії нікому з наших земляків пробитися за фінальні столи не вдалося. Утім, у рамках EPT відбувається і чимало менш масштабних сайд-івентів.

До теми Скинулись по 50 000 євро – чемпіон забрав більше мільйона

В одному з таких добитися тріумфу і вдалося члену збірної України Олексію Натоптаному. Він виграв турнір Hyper Turbo Freezeout з бай-іном 1 050 євро. Цей успіх приніс українцю "малий" трофей EPT та понад 21 тисяч євро призових.

Грав я ризиковано. На баблі перехопив чіплідерство, поставивши 4-бет ол-ін в попереднього чіплідера. Опонент скинув карти, маючи К-Q. На фіналці мені пощастило виграти з К-Q в A-Q. А взагалі, сподобалося грати в Монако: організація на рівні, місто вражає, це якесь архітектурне диво,

– розповідає Олексій.

Окрім перемоги в згаданому турнірі, Натоптаний також потрапив до призової зони Main Event, де посів 176-те місце та заробив 5 800 євро. Тож, вояж Олексія до Монако можна вважати цілком вдалим. Українець, до слова, поділився трьома правилами, що допомагають йому і в життя, і в покері.

Виділяю три основні кредо для себе: "Що посієш, те й пожнеш", "Стався до людей так, як хочеш, щоб люди ставилися до тебе" і "Ніколи не здавайся",

– каже покерист

Попри успіх в Монако, розслаблятися Натоптаний не планує. Українець одразу вирушає до нідерландського Венло, що прийматиме іншу престижну серію WSOP Сircuit.

Нідерландський щасливчик

Покерист з Нідерландів Дірк ван Люк став чемпіоном Головної події EPT, вигравши кілька неймовірних роздач, коли виліт з турніру здавався неминучим. За свій успіх Дірк отримав 1 мільйон євро.