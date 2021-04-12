Олександр "sanekpo": Був упевнений, що зможу плюсонути в турнірі з босом

Олександр "sanekpo" став переможцем топового турніру "Mega KO з босом казино-3" в головному українському покер-румі PokerMatch, заробивши за ніч понад 800 000 гривень призових. Про свою перемогу, ставлення до покеру та про те, як розкрутитися зі 100 гривень, Сашко розповів у інтерв'ю офіційному сайту PokerMatch.

Як відчуття, чемпіоне?

Усе чудово! Знаєш, ще до початку турніру було таке передчуття, що турнір буде мій. Прикольний турнір. 8 входів для рега – це взагалі казка. Поле в основному слабке, і зіграти в такому турнірі дуже плюсово. Зовсім не сумнівався, що як мінімум відіб'ю всі входи нокаутами та призами.

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Це перший такий великий занос у твоїй кар'єрі?

Другий. Кілька років тому вигравав приблизно стільки ж уже в іншому румі, тож особливо не здивувався. Круто, звичайно, але я спокійно до цього ставлюся.

На PokerMatch ти зробив тільки один депозит у 100 гривень і врешті-решт розкрутився майже до мільйона. Як таке можливо?

Це взагалі легко робиться (посміхається). Я починав із фріролу, потім дуже багато відіграв "Карапузиків". Мені здається, там просто неможливо не наживати. Робиш 4 входи та 4 аддони, і все. Так, там невеликі призові, але копійочка до копієчки, і виходить нормально. Крім того, купу різних промо роздають, можна набивати зі фріспінів. Нокаут-турніри грав, у серіях теж брав участь. Загалом усюди потрошку. Перед стартом "Мега КО" у мене на рахунку було близько 25 000 гривень, і 22 500 з них я вклав у турнір (окрім 8 входів, зробив 1 ребай). Знову ж, повторюся, був упевнений, що буду в плюсі у підсумку.

Ти давно в покері?

З 2011 року приблизно. Тоді потихеньку почав грати, і майже одразу непогано стало виходити. Можна сказати, що десь уже вісім років покер – це моє основне заняття.

Чим приваблює PokerMatch?

Багато плюсів є. Софт хороший, акції, турніри різні, промо постійні та, ясна річ, дуже приємне поле. А ще подобаються Директор покеру та Бос казино, молодці вони. Слухав днями їхню онлайн-конференцію, дуже цікаво. Вони просто вірно розмірковують. Узяти навіть останній турнір. Зрозуміло, що там недобрали пристойно, але з точки зору реклами – ідеальна історія була.

Уже вирішив, як розпорядишся своїм виграшем?

Поки що особливо не думав. Може, виведу більшу частину та прогуляю (сміється).

Дай пораду початківцям, як стати мільйонером у покері?

Найголовніше – треба отримувати задоволення від гри, не гнатися за негайним прибутком. Відносьтеся до гри не як до роботи, а як до розваги. І будьте упевненими в своїх силах!