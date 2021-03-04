Олександр kamikpro Гоголь: "Своєю перемогою я зобов’язаний братові"

У неділю на PokerMatch пройшов турнір "Битва стрімерів" із призовим фондом 250 000 гривень. В івенті взяли участь 24 стрімери кіберспорту, а перше місце зайняв прихильник Counter-Strike Олександр "Kamikpro" Гоголь, який отримав 87 500 гривень. Він поділився з PokerMatch емоціями від перемоги та розповів, чому покер займає особливе місце в його житті.

- Сашо, вітаємо з "заносом"! Як відчуття після перемоги?

- Занос? Ні, занос - це в казино, а в покері треба потіти (посміхається). Одразу після перемоги емоцій не було. Вони з'явились вже за деякий час, коли скінчився стрім. Кілька годин не міг заснути. Все ж 87 500 гривень за перше місце - це серйозні гроші.

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- Покеристи майже нічого про тебе не знають. Яким іграм віддаєш перевагу? Чим захоплюєшся?

- Моя улюблена гра - Counter-Strike, захоплююся нею дуже давно. Також стрімлю Hearthstone. Але я намагаюся робити власний контент і не відставати від медійних трендів.

В офлайні займаюся спортом, відвідую тренажерний зал. Крім цього, люблю зустрічатися з друзями, після переїзду з Хмельницького до Києва у мене з'явилася чудова компанія. Товаришую із Олександром "S1mple" Костильовим та Артуром "Cartman" Хоравале (легенди CS і Dota - Авт.). Ну й уболіваю за кіберкоманду "Na'Vi", стежу за ними протягом багатьох років.



Турнір "Битва стрімерів". Фото: PokerMatch

- Як у твоєму житті з'явився покер?

- У покер мене привів молодший брат Женя. Саме він почав грати і поступово втягнув і мене. Брат займався теорією, прочитав багато книжок, зокрема "Ace on the river" Грінштайна, Брансона… Я теж читав книжки, але тільки для того, щоб засвоїти базові поняття. Решта - це практика, і тільки вона.

- Ти азартна людина?

- Колись, може, і був, але зараз це не так. Іноді я роблю невеликі ставки на улюблену кіберспортивну команду, але тільки для того, щоб надати матчу більшого значення. Я часто раджу глядачам моїх стрімів знайти баланс між азартом та стабільністю. Потрібно упіймати золоту середину, і тоді все буде в порядку.

- На переможному стрімі був присутній брат, сім'я вболіває за тебе?

- В основному за мене переживає мій брат, я спеціально покликав його на стрім, щоб він підтримував мене у складних моментах. Якби щось пішло не так, я почав би тильтувати, а він дуже спокійний і зміг би мене підбадьорити.



Олександр Гоголь з братом Євгеном. Фото: із персонального архіву стрімера

- У тебе досить великий досвід, відчував перевагу над іншими гравцями в турнірі?

- Так, спочатку карта не йшла, але потім пощастило виграти кілька крупних роздач, наростити стек, і все склалося. На бабблі "давив" коротких супротивників, увімкнув "ол-ін мод" і почувався чудово! А коли дійшло до хедз-апу, то то й узагалі опинився як риба у воді, оскільки більша частина мого покерного досвіду - це матчі один на один. До речі, сподобалася гра стрімера Dragneel_FH, він зумів підлаштуватись і показував хорошу агресивну стратегію. Шкода, що він так і не зміг пройти в призи.

- Ти виграв квиток на майбутній турнір "Mega KO з босом казино №2". Будеш тащити?

- Так, звісно! Знов запущу стрім і покличу на нього брата. Він не підказує мені, як грати, але його психологічна підтримка безцінна. Женя, по суті, мій учитель, хоч він і молодший. Він розповів про багато важливих моментів, а я вмію засвоювати корисну інформацію і одразу пускаю її в хід.

- Тебе чудово підтримували глядачі під час "битви".

- Так, вони створили для мене безцінну підтримку під час турніру! В один із моментів я почав тильтувати та звернувся до глядачів, щоб вони зарядили мене енергією. Чат тієї ж миті підняв щити, я увімкнув музику, і понеслася. Я вдячний усім, хто за мене вболівав, ви круті! І дякую PokerMatch за можливість зіграти з іншими стрімерами й показати себе. Незабаром знову зустрінемось!

Інтерв'ю підготував Віталій Черних