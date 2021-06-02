Одна з найкращих покеристок в історії взялася за популяризацію науки

Лів Борі знають усі, хто хоч віддалено цікавиться покером. Британська красуня за правом займає своє місце серед найуспішніших покеристок в історії гри. У її активі майже 4 млн доларів призових у живих турнірах, браслет WSOP та титул чемпіонки EPT.

Проте останнім часом Борі лише зрідка сідає за покерний стіл. Головним же заняттям у житті британки тепер стала наука. Вона виступає на конференціях TEDx та в університетах, бере участь у проектах National Geographic, BBC і Discovery Channel та веде власний YouTube-канал присвячений науці.

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Днями ж Лів анонсувала свою участь у новому проекті "Weird Earth" ("Дивна Земля"). У цьому шоу Лів з допомогою наукових експериментів пояснює як працюють і чому відбуваються різноманітні природні явища. Достатньо одного погляду на тізер шоу, щоб зрозуміти наскільки сильно Борі подобається те, що вона робить:

У науці Лів далеко не аматор. Ще в 2005 році вона з відзнакою закінчила Манчестерський університет за спеціальностями фізика та астрофізика. Попри те, що нині Борі повністю поринула у цю сферу, із покером вона не попрощалася. Менше року тому британка потрапляла до призових зон на WSOP Online та WPT Online. Тож сподіваємося, що в майбутньому ще не раз побачимо Лів Борі на великих турнірах.