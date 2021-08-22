Одіозний американець "прогуляв" турнір з покеру за 10 тисяч доларів

Ден Білзерян примудрився на рівному місці потрапити у чергову халепу. Король Instagram "викинув на вітер" кругленьку суму, не з’явившись на онлайн-турнір Світової серії покеру.

Білзерян інвестував 10 тисяч доларів в престижний хедз-ап турнір, де за золотий браслет змагаються чимало зіркових гравців. Утім, у покерного гульвіси, вочевидь, були важливіші справи, адже на змагання американець не з’явився.

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У підсумку модератор онлайн-платформи оголосив про дискваліфікацію Дена Білзеряна, звинувативши відсутнього у чипдампінгу, або ж передачі фішок супернику. Ним виявився Чабе Хегедус, який без бою пробився у наступний раунд.

Справжня причина такого фейлу американця поки невідома, утім, один із коментаторів посту із дискваліфікацією Білзеряна стверджує, що покериста бачили в Лас-Вегасі у день проведення турніру. А звідти, як відомо, не можна грати на покерній платформі, яка приймає цей турнір.