Неймар "зрадив" футболу після фіаско в матчі з Ліллем

Зірка ПСЖ та збірної Франції знайшла розраду в покері. Форвард успішно зіграв у турнірі серії SCOOP.

Нагадаємо, у надважливому поєдинку чемпіонату Франції ПСЖ несподівано програв прямому конкурентові Ліллю. Неймар зіграв жахливий матч і на десерт ще й заробив червону картку.

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Та все ж бразилець знайшов можливість трохи підсолодити гірку пілюлю. Він вдало зіграв у SCOOP-106.

Бай-ін у турнір коштував 250 євро. З-поміж 133 учасників Неймар зміг посісти шосте місце і заробити 1750 євро.

Звісно, для одного з найкращих футболістів сучасності це просто дрібниці. Лідер ПСЖ заробляє більше трьох мільйонів в місяць. Але головне, що бразилець покращив свій настрій та добре провів час.

Відзначимо, що в середу на ПСЖ чекає перший чвертьфінальний матч Ліги Чемпіонів проти мюнхенської "Баварії". Ця дуель стане повторенням минулорічного фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.