Азарт до добра не доведе: Негреану готовий посперечатись на півмільйона доларів

Зірка покеру спробує ризикнути кругленькою сумою у покерному парі, яке і не сам затіяв. Даніель Негреану зробить своєрідну ставку на колегу по цеху Джеремі Беккера і жваво вболіватиме за нього під час Світової серії покеру.

Даніель Негреану, який ганебно провів попередній покерний рік, програвши понад 2.2 мільйони доларів, намагається якомога швидше надолужити серйозні фінансові втрати. Канадець вписався в покерне парі, яке може принести йому 500 000 доларів.

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Неспокій у покерне ком’юніті посіяли покеристи Лендон Тайс та Джеремі Беккер, які вирішили з’ясувати, хто з них краще виступить на WSOP 2024. Хлопці, звісно, підкріпили парі фінансовим інтересом, щоправда не озвучили суму, на яку претендуватиме переможець – той, хто виграє більше призових за підсумком 25 турнірів Світової серії покеру.



Лендон Тайс (зліва) та Джеремі Беккер (справа) / Фото Cardmates

Натомість цілком конкретні суми уже відомі у своєрідному сайд-поті. Даніель Негреану поставив 250 000 доларів на Беккера. А от його візаві по перепалках у соцмережах Метт Беркі підтримав Тайса, і двоє останніх вже встигли створити коаліцію. Якщо Беккер перемагає Тайса, Негреану отримує від тандему опонентів чверть мільйона. Якщо ж Тайс збере більше призових на WSOP, канадець не дорахується 250 000 доларів.

Ба більше, Негреану, як людина доволі азартна, готовий ризикнути і удвічі більшою сумою. До 28 травня, коли стартує головний покерний фестиваль сезону, ще вдосталь часу, тож чекаємо нових викликів і божевільних ставок від заможних покерних селебретіс.