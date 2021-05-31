Найуспішніший онлайн-покерист в історії підтверджує свій статус

Одна з головних акул онлайну португалець Жоау Вієра повернув собі місце в трійці найкращих гравців року.

Нагадаємо, минулого тижня португальця витіснив з престижної трійки бразилець Бруно Волкман. Тепер же ж хлопці знову помінялися місцями.

Читайте також: В Харкові відбудеться чемпіонат України зі спортивного покеру

Окрім бразильця, Жоау випередив ще й канадця з ніком "SirWatts". Вієра не просто повернувся до ТОП-3, але й зміг наблизитися до вже звичного дуету лідерів. Вієра дихає в спину фінові Самі Келопуро, який у свою чергу наступає на п’яти бразильцеві Юрію Мартінсу.

Інтрига на вершині рейтингу стає дедалі цікавішою, але і в трішки нижчих частинах списку є чимало цікавих подій. Зокрема, продовжує власне падіння колишній лідер рейтингу найуспішніших онлайн-покеристів у історії Ніклас Астедт. "Lena900" втратив ще одну позицію і тепер посідає 37 сходинку.

Тож росте і його відставання від Жоау Вієри. Португалець за кар’єру виграв в онлайні 24,5 мільйони доларів, швед — 22,2 мільйони баксів. Геть близько до Нікласа підібрався Самі Келопуро, в активі якого 21,5 мільйона "баксів".

Відзначимо, що найкращим з українців залишається Андрій Любовецький — 56 місце.