Повернення "королеви" покеру: Ванесса Селбст приєдналася до зіркової команди WSOP Thrill Team

У 2018 році найуспішніша покеристка світу Ванесса Селбст оголосила про завершення кар'єри. З того часу вона зрідка з'являлася за столами, але, як виявилось, давно шукала приводу повернутися до гри.

Нещодавно організатори Світової серії покеру оголосили про створення Team Thrill – зіркової команди, куди увійшли найвідоміші представники індустрії. Нова команда була сформована, щоб відсвяткувати десятиріччя WSOP App – офіційного додатку Світової серії покеру.

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До команди увійшли 7 світових зірок покеру на чолі з капітаном Патріком Антоніусом. Поява Ванесси Селбст у списках Team Thrill означає те, що найуспішніша покеристка світу не тільки гратиме у додатку WSOP, а й братиме участь у живих турнірах. Цього літа Селбст відвідає Лас-Вегас, де зіграє у Головній події Світової серії покеру.

Чесно кажучи, я просто шукала привід повернутися. Ви можете кинути грати у покер, але я не думаю, що покер покине вас назавжди, – зазначила Ванесса Селбст.

У живих турнірах Ванесса Селбст виграла майже 12 000 000 доларів, що принесло їй статус найуспішнішої жінки в історії покеру. Тричі вона вигравала золотий браслет Світової серії покеру, тричі здобувала чемпіонський титул на турнірах North American Poker Tour. Також Ванесса Селбст – єдина жінка, яка опинялася на першому місці у рейтингу Global Poker Index.

Склад команди WSOP Thrill Team / Фото poker.org