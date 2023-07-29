Годинник замість браслета: гравці пропонують реформи для Світової серії покеру
Джерело:Твіттер Патріка Леонарда
Нещодавно завершилася Світова серія покеру, як гравці активно обговорюють вже наступний WSOP. Цілий рід нововведень запропонував британський покерист Патрік Леонард.
Один із кращих гравців онлайну Патрік Леонард написав пост у твіттері про те, що чемпіонам WSOP потрібно дарувати не браслет вартістю 600 000 доларів, який просто лежить вдома, а, наприклад, годинник. Такий подарунок і обійдеться дешевше, і буде практичним.
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Не дивно, що він також запропонував проводити ще один Main Event, але в онлайні. На його думку, щоб зібрати у турнірі багато учасників, вистачить бай-іну 5 000 доларів. А ще "Рads" вважає, що у турнірах Mystery Bounty можна розігрувати у конвертах не лише гроші, а квитки до хайролерських подій.
У коментарях його підтримали інші гравці. "Скільки можна вигадати нового, щоб WSOP став ще кращим", – написав Федір Хольц. Серйозна дискусія серед покеристів розгорілася навколо правил визначення найкращого гравця WSOP.
Найбільше незадоволений системою нарахування очок Філ Хельмут. Його можна зрозуміти, адже американець 4 рази був "віцечемпіоном". Хельмут наголосив, що для визначення перемоги у номінації "Кращий гравець" найважливіше – це браслети. Свою думку також висловили й інші покеристи – Шон Діб, Лендон Тайс, Янс Арендс, Аллен Кесслер та інші.