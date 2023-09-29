Грав у гольф із Трампом і побив свого роботодавця: історія найбагатшого чемпіона світу з покеру

Даніель Вейнман цього літа не лише здобув головний покерний титул, встановив новий рекорд за кількістю призових, які коли-небудь отримував переможець WSOP Main Event. Усього цього могло б не бути, якби не наполегливість друзів американця.

Головна подія Світової серії покеру у 2023 році зібрала рекордну кількість учасників. Турнір штурмували 10 043 гравця, а усі лаври дістались професіоналу, а за сумісництвом інженеру-програмісту, Даніелю Вейнмену.

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Своєму тріумфу 35-річний американець із Атланти завдячує насамперед друзям. Саме вони переконали майбутнього чемпіона прилетіли до Лас-Вегаса і кинути виклик солідній кілополяні, інвестувавши 10 000 доларів.



Даніель Вейнман з друзями / Фото WSOP

Віддати боржок Вейнман зобов’язаний і її величності фортуні, яка витягла з колоди один із лише двох аутів, коли на кону стояло турнірне життя Даніеля. У восьмий день Main Event кишенькові J-J Вейнмана втерли носа Q-Q і K-K.

Той щасливий кулер дозволив Вейнману захопити лідерство в турнірі і закласти фундамент майбутньої перемоги, яка принесла чемпіонові 12 100 000 доларів призових. Це на 100 000 більше, ніж попередній рекордний результат, який у 2006 році оформив Джеймі Голд.

Довго спочивати на лаврах новоспечений чемпіон світу з покеру не збирався. Вже наступного тижня Даніель Вейнман повернувся на роботу – працює інженером-програмістом в RF Poker, компанії, яка забезпечує експлуатацію і дбає про безпеку покерних прямих трансляцій.



Даніель Вейнман за роботою / Фото Dailystar

У вільний від роботи час американець віддається не лише інтелектуальній грі. Вейнман затятий гольфіст, якому якось пощастило ділити лунки із 45-им президентом США Дональдом Трампом. Знав би мільярдер, що має справу із таким гарячим хлопцем, мабуть б не ризикнув змагатись із Даніелем. Якось, зізнається наш герой, втратив роботу у кінотеатрі, бо начистив мармизу своєму менеджеру.