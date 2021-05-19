Наталі Портман і Рассел Кроу зіграють в трилері "Poker Face"

Сюжет стрічки крутитиметься довкола гри в покер. Режисером картини стане Гарі Фелдер.

Звісно, усіх карт творці фільму не розкривають. Розповідають лише загальну інформацію та тішать цікавими деталями.

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Зокрема, відомо, що в трилері гратиме зірковий голлівудський дует Рассел Кроу та Наталі Портман. Рассел і Наталі якраз закінчили роботу над картиною "Тор. Любов і грім" і відразу взялися до нового завдання.

Відомо, що Кроу зіграє мільярдера, який у власному будинку організовує покерний турнір. Один із учасників, як виявиться згодом, це змагання використовує для помсти… У Наталі також буде одна з головних ролей.

Зйомки стартують вже в червні в Австралії. Саме там Рассел Кроу закінчував роботу над четвертим "Тором", в якому актор зіграв Зевса.