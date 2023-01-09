Намічається велика покерна гра: Філ Хельмут зіграє з Неймаром і Леоном Цукерником

Покерний профі Філ Хельмут будує грандіозні плани у новому році. Популярний покерист відвідає матч ПСЖ, повечеряє з футболістами та вирушить разом із Неймаром на дорогу кеш-гру.

Філ Хельмут – один із тих гравців, який дуже любить, щоб покерне товариство брало участь у його житті та знало всі його плани. Рекордсмен за кількістю браслетів WSOP товаришує з багатьма бізнесменами та спортсменами, особливо з баскетболістами Golden State Warriors.

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Завдяки своїй славі та знайомствам "Poker Brat" має можливість подорожувати світом. У твіттері він заявив, що у квітні проведе насичений уїк-енд у Південній Кореї, Франції та Англії.

Філ Хельмут завітає до Парижа, щоб сходити на матч футбольного клубу ПСЖ. Потім, як він сам запевняє, повечеряє з гравцями команди та вирушить разом із Неймаром до Ноттінгема.

Там у місцевому казино Dusk Till Dawn відбудеться кеш-гра із високими ставками. Окрім Хельмута та Неймара, туди також завітають власник казино King's Леон Цукерник та ще один відомий бізнесмен Роб Йонг. Велика покерна гра в Англії пройде з 25 по 30 квітня.