Покерист зник безвісти, набравши боргів на 15 000 000 доларів

Японський покерист Рюсуке, справжнє ім'я якого залишається невідомим, за останній час був одним із найуспішніших гравців на шоу Hustler Casino Live. Однак виграних грошей японцеві виявилося недостатньо, і він вліз у борги.

Скромний хлопець з іменем Рюсуке був активним учасником шоу Hustler Casino Live. Японець показував хороші результати. За 12 тижнів участі у кеш-іграх йому вдалося виграти 684 000 доларів.

Читайте також Як хокеїст-відчайдуха став професійним покеристом: історія успіху Грега Мюллера

З'ясувалося, що поза трансляційними камерами Рюсуке зовсім не такий успішний гравець. Першим про це повідомив Нік "Airball" Аркот, обізвавши японця шахраєм. Ейрбол розповів, що Рюсуке заборгував йому та декільком іншим гравцям близько півмільйона доларів.

Він просто зник. Я знаю, що він заборгував велику суму в Японії, але вже кілька місяців нікому не відповідає. Тільки у мене він взяв 160 000 доларів. Це все сумно, бо здавалося, що Рюсуке – хороший хлопець, – заявив Нік Аркот.

Новина швидко розповсюдилася у твіттері. Інші гравці Hustler Casino Live спочатку здивувалися, але пізніше з'явилися й такі, у кого також Рюсуке брав у борг. За попередніми оцінками, його загальний борг складає 15 000 000 доларів.

Скандал активно набирає обертів. Гравця з ніком "Ryusuk" бачили не лише за офлайн та онлайн-столами, а й у криптовалютних казино та букмекерських конторах, де він робив дуже дорогі ставки.