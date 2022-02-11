Мультичемпіон залишився без кубка: підсумки останнього турніру PokerGO Cup

Шон Перрі блискуче провів серію хайролерів, організовану покерним медіа-ресурсом PokerGO. Американець виграв 2 із 8 турнірів, але не зумів тріумфувати в загальному заліку.

Участь у найдорожчому турнірі PokerGO Cup коштувала учасникам 50 000 доларів. Івент зібрав 32 входи і призовий фонд у 1 600 000 доларів.

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Одразу четверо учасників фінального столу мали математичні шанси на перемогу у лідерборді серії. Даніель Негреану із ними розпрощався, вилетівши на п’ятому місці – 112 000 призових. Броку Вілсону навіть друге місце (416 тисяч доларів призових) не допомогло зазіхнути на Кубок PokerGO – не спасували конкуренти.



Джеремі Асмус / фото PokerGO

Шон Перрі, який здобув уже другу перемогу в рамках PokerGO Cup (640 тисяч доларів призових), також не зумів зачепився за перемогу у загальному заліку. Кубок дістався Джеремі Асмусу – найбільш стабільному учаснику серії. Американець 4 рази потрапляв у призову зону і накопичив загалом 824 500 доларів призових. 256 000 з них Асмус поклав до кишені, замкнувши подіум в турнірі за 50К.