Молодий боснієць продовжує "розривати" зірок покеру

26-річний Алі Імсіровіч, схоже, серйозно налаштований замахнутися на звання найкращого турнірного покериста 2021 року.

Не так давно ми розповідали, що Імсіровіч виграв 5 (!) турнірів хайролерів за останніх пів року, та навіть на цьому він не зупинився.

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Днями Алі став тріумфатором чергового турніру серії US Poker Open з бай-іном 10 тисяч доларів. Усього змагання зібрали 99 учасників, а фінальний стіл вийшов, без перебільшення, зірковим. Тут і справжня легенда покеру та 4-й у списку найуспішніших покеристів в історії 61-річний Ерік Сайдел, і Кері Кац, який у тому ж рейтингу займає 10-ту сходинку, і Ванесса Кейд, що нещодавно виграла 1.5 млн доларів в онлайн-турнірі на 70 тисяч учасників…

Проте зупинити Імсіровіча не вдалося нікому. Зокрема, Сайдел вилетів п’ятим (74 250 доларів призових), Кейд – четвертою (94 050), а Кац – третім (118 800). У хедз-апі суперником Алі став Ендрю Ліхтенбергер, та і він протримався не довго. Тож Імсіровіч виграв свій уже шостий живий турнір цього року і поклав до кишені ще 217 800 доларів. Усього ж з початку 2021 він завоював уже близько 1.5 млн баксів призових.