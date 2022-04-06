Акція Daily Missions уже стартувала 1 квітня, а кожен із її учасників має змогу моментально виграти до 10 000 гривень.

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Нескладні місії можна виконувати за бустовими кеш-столами Холдему й Омахи на лімітах від 0.5/1 грн. Щодня перед учасниками стоятиме нове завдання, за виконання якого гравець отримуватиме "Козирну карту", в якій ховатиметься грошовий приз.

Перед виконанням кожної місії потрібно в лобі ігрового клієнта в розділі "Акції" вибрати Daily Missions і натиснути кнопку "Взяти участь". Таблиця з описом щоденних місій і більш детальна інформація про акцію – на офіційному сайті PokerMatch.