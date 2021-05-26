Мільйонер проти вундеркінда: чергова покерна битва за сотні тисяч доларів

За час пандемії хедз-ап челенджі встигли стати мейнстрімом у світі покеру. Негреану проти Полка, Гальфонд проти усіх на світі, Негреану проти Хельмута і так далі. Чергове ж супер-протистояння нам обіцяють Біл Перкінс та Лендон Тайс.

Перкінса зайвий раз представляти не потрібно. Успішний бізнесмен обожнює покер і попри не надто високий рівень майстерності, постійно бере участь у іграх з найвищими ставками. Не дивно, що після хедз-апу Негреану проти Полка, Біла захопила ідея і собі взяти участь у подібному екшені. Він запропонував матч Дагові, попросивши фору 13bb/100. Полк відмовився, утім суперник для Перкінса все ж знайшовся.

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Лендон Тайс – молода зірка покеру, йому лише 22 роки. Уперше покерна спільнота заговорила про нього у 2020 році, коли Тайсу вдалося обіграти у хедз-апі Дага Полка. Згодом, він потрапив на інтерв’ю до Джо Інгрема, де й розповів свою історію успіху. За словами, Лендона він піднявся із мікролімітів до високих ставок усього за 18 місяців, завдяки тому, що одразу почав працювати з тренером, став активним учасником ком’юніті і щодня розбирав роздачі у солверах.

Після цього Тайс почав добиватися все помітніших успіхів: друге місце на одному з турнірів WSOP Online, перемога у першому в житті офлайн-турнірі Main Event 2020 MSPT Venetian (200 тисяч доларів призових). І от тепер Лендон вирішив заявити про себе ще гучніше, прийнявши виклик Перкінса.

Отож суперники зіграють 20 000 роздач у Безлімітний Холдем із блайндами 200/400 доларів. Перкінс отримав фору 9bb/100, тобто 720 тисяч доларів на увесь поєдинок. Відповідно, Тайсу необхідно виграти принаймні цю суму, аби вийти в нуль. Букмекери вважають шанси суперників майже рівними, та все ж невелику перевагу віддають Лендону. Коефіцієнт на його загальний успіх у челенджі – 1.77, натомість, на перемогу Перкінса пропонують 2.12.

Перший матч цього інтригуючого протистояння стартує 3 червня.