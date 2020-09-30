Берт Стівенс не шукав легких шляхів в боротьбі за титул чемпіона онлайн-турніру хайролерів. Мексиканський регуляр спершу зекономив 9 тисяч доларів, відібравшись в головну подію через сателіт. А вінцем марафону Стівенса стала перемога вже у івенті із гарантією 2 мільйони.

Левова частка учасників турніру виклали по 10 тисяч доларів, аби поборотись за головний приз. Майбутньому чемпіонові Берту Стівенсу участь обійшлась лише в 1 тисячу баксів. Поле із 196 входів сформували, насамперед, зіркові регуляри. Стівен Чідвік, Бертран Гроспельє, Домінік Ніцше, Даніель Дворес, Андрас Немет – далеко не повний список маститих гравців, які боролись за трофей.

Читайте також: Артур Мартіросян став найкращим гравцем серії WPT і заробив майже 300 000 доларів за день

Утім, жодному із них не вдалось дістатись до фінального столу. Берт Стівенс, натомість, зберіг достатньо ресурсів для вирішального ривка. Саме йому вдалось вибити заключних трьох суперників і забрати кругленьку суму. Чемпіон отримав 393 362 долари.