Майже півмільйона доларів за серію: Стівен Чідвік розриває турніри хайролелів

Стівен Чідвік вкотре довів, що є одним із кращих хайролерів сучасності. Британець виграв одразу 3 турніри у межах літньої серії Aria High Roller Summer Series.

Цього літа вся увага була прикута до Світової серії покеру, тому інші покерні компанії намагалися отримати вигоду з цього фестивалю, влаштовуючи у Лас-Вегасі власні турніри та серії. Наприклад, у казино Aria було організовано літню серію хайролерів.

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У розкладі Aria High Roller Summer Series було 13 турнірів. Усі – з Безлімітного Холдему з однаковим бай-іном 10 000 доларів. Прекрасні результати у межах серії продемонстрував британський покерист Стівен Чідвік, який оформив 6 ITM та заробив 454 540 доларів.

Чідвік тричі був чемпіоном, при цьому вигравши 2 турніри поспіль. Його найбільший приз за перемогу на серії склав 174 000 доларів. Британець, який за кілька років перетворився зі звичайного гріндера на одного з кращих гравців світу, продовжує утримувати це звання. За покерну кар'єру Стівен Чідвік виграв понад 30 000 000 доларів.