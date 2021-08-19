Майже 100 тисяч на двох: українські покеристи заробили в Турнірі титанів

Вітчизняні гравці Андрій Новак та Павло Колінковський потрапили до сімки найкращих змагання Titans Event. Сумарно вони заробили 99 тисяч баксів.

187 учасників скинулися по 5,2 тисячі "зелених". Гарантований призовий фонд склав рівно один мільйон доларів!

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За фінальний стіл потрапили відразу двоє українців. Павло Колінковський посів сьому сходинку, заробивши 43,2 тисячі баксів. Відразу після нього турнір залишив Андрій Новак — 55,7 тисяч "зелених".

Чемпіоном став нідерландець з ніком "DeuceofDuc0". Він отримав 198 тисяч доларів. Раннер-апом став Патрік Леонард (154 тисячі доларів), а третє місце посів Майкл Аддамо (119 тисяч доларів).